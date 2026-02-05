LOGIN
UN Alarm: ISIS Threat Rises Globally, Sahel 'Urgent'

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 05, 2026, 16:21 IST | Updated: Feb 05, 2026, 16:21 IST
UN warns of escalating ISIS terror threat across Africa, especially in the volatile Sahel region where attacks have surged amid security vacuums.

