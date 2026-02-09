LOGIN
Ukraine and Russia Attack Energy Facilities Amid Freezing Cold

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 09, 2026, 23:21 IST | Updated: Feb 09, 2026, 23:21 IST
Russia and Ukraine have mutually targeted each other's energy infrastructure during freezing winter conditions, exacerbating civilian hardship amid stalled peace talks.

