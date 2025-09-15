LOGIN
UK PM Starmer Under Pressure As Labour Rival Andy Burnham Seeks His Job

Edited By WION Video Desk
Published: Sep 15, 2025, 22:36 IST | Updated: Sep 15, 2025, 22:36 IST
Growing tensions at the heart of British politics as PM Kier Starmer faces test to retain his leadership. Greater Manchester Mayor Andy Burnham is widely tipped as a potential successor.

