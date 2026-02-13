LOGIN
Edited By WION Video Desk
Published: Feb 13, 2026, 20:45 IST | Updated: Feb 13, 2026, 20:45 IST
Turkey Says It May Pursue Nuclear Weapons if Iran Builds the Bomb
Turkey has signaled it could consider pursuing nuclear weapons if Iran develops a nuclear bomb, warning that such a move would trigger a regional arms race and alter the balance of power in West Asia.

