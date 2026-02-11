LOGIN
Tunisia Tests Cheap Drain Filters vs Plastic Pollution

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 11, 2026, 18:51 IST | Updated: Feb 11, 2026, 18:51 IST
Tunisia trials Wayout's Zigofiltre, affordable steel meshes fitted in urban drains to capture plastics, bottles, and microplastics before sea entry.

