Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 18:36 IST | Updated: Feb 10, 2026, 18:36 IST
Trump Seeks 50% Stake in Canada-US Bridge
President Trump demanded at least half US ownership of the Canadian-built Gordie Howe International Bridge, threatening to block its opening without immediate negotiations.

