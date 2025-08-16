Live TV
Trump-Putin Meet : Melania Trump Writes to Putin on Ukrainian Children Abductions
Trump-Putin Meet : Melania Trump Writes to Putin on Ukrainian Children Abductions
Edited By
WION Video Desk
Published:
Aug 16, 2025, 13:44 IST
| Updated:
Aug 16, 2025, 13:44 IST
Melania Trump has written a letter to Russian President Vladimir Putin highlighting the issue of abducted Ukrainian children amid the ongoing Russia-Ukraine conflict.
