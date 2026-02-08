LOGIN
Thailand Elections 2026: Democrat Party Regains Strength in Bangkok

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 08, 2026, 11:36 IST | Updated: Feb 08, 2026, 11:36 IST
Thailand's Democrat Party staged a strong comeback in the February 8, 2026 general election, regaining ground in Bangkok's 33 seats and their traditional Southern base after dismal 2023 results.

