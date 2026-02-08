LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Snowfall Sparks Kashmir Tourism Boom: Hotels Report Full Occupancy

Snowfall Sparks Kashmir Tourism Boom: Hotels Report Full Occupancy

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 08, 2026, 20:21 IST | Updated: Feb 08, 2026, 20:21 IST
Snowfall Sparks Kashmir Tourism Boom: Hotels Report Full Occupancy
Fresh snowfall across Kashmir has triggered a tourism boom, drawing crowds back to Gulmarg, Pahalgam, and Sonamarg with full hotel occupancy.

Trending Topics

trending videos