LOGIN

Snowfall Sparks Kashmir Tourism Boom

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 08, 2026, 11:21 IST | Updated: Feb 08, 2026, 11:21 IST
Snowfall Sparks Kashmir Tourism Boom
Fresh snowfall across Kashmir has triggered a tourism boom, drawing crowds back to Gulmarg, Pahalgam, and Sonamarg with full hotel occupancy.

Trending Topics

trending videos