Severe Pollution Blankets Delhi Amid Smog Crisis, Respiratory Cases Spike

Edited By WION Video Desk
Published: Dec 19, 2025, 19:19 IST | Updated: Dec 19, 2025, 19:19 IST
Delhi is facing a severe smog crisis as pollution levels soar, causing a sharp increase in respiratory cases. Authorities urge residents to take precautions as air quality reaches hazardous levels.

