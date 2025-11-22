LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Second Secret Iranian Scientist Trip in 2024 to Russia Revealed

Second Secret Iranian Scientist Trip in 2024 to Russia Revealed

Edited By WION Video Desk
Published: Nov 22, 2025, 22:53 IST | Updated: Nov 22, 2025, 22:53 IST
Second Secret Iranian Scientist Trip in 2024 to Russia Revealed
A newly surfaced report alleges that Russia is helping advance Iran’s nuclear work, raising concerns among Western intelligence agencies and global security analysts.

Trending Topics

trending videos