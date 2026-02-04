LOGIN
Reports: Armed Men Killed Son of Muammar Gaddafi at Home

Published: Feb 04, 2026, 17:51 IST | Updated: Feb 04, 2026, 17:51 IST
Saif al-Islam Gaddafi, son of late Libyan leader Muammar Gaddafi, was killed on February 3, 2026, when armed men stormed his residence in Zintan, western Libya, shooting the 53-year-old dead.

