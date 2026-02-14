LOGIN
Ranbir Kapoor, Sai Pallavi Unite for Epic Saga 'Ramayana'

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 14, 2026, 16:15 IST | Updated: Feb 14, 2026, 16:15 IST
Ranbir Kapoor and Sai Pallavi are starring as Lord Ram and Sita in Nitesh Tiwari’s ambitious two-part adaptation of the Ramayana, set for a massive Diwali 2026 release.

