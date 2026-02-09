LOGIN
PM Modi Unveils $175M Aid for Seychelles Development

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 09, 2026, 20:21 IST | Updated: Feb 09, 2026, 20:21 IST
PM Modi announced a $175 million special economic package for Seychelles during a February 9, 2026, joint press meet with President Patrick Herminie in New Delhi, marking 50 years of diplomatic ties.

