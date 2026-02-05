LOGIN
Peru's Most Wanted Extortionist, 'The Monster' Captured

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 05, 2026, 18:06 IST | Updated: Feb 05, 2026, 18:06 IST
Peru's most notorious extortionist, Erick Moreno Hernández alias "El Monstruo," was captured and extradited from Paraguay to Lima in late January 2026, marking a major win against organized crime.

