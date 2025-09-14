LOGIN
Pakistan: 12 Pak soldiers dead after Taliban ambush in South Waziristan

Edited By WION Video Desk
Published: Sep 14, 2025, 08:36 IST | Updated: Sep 14, 2025, 08:36 IST
The Pakistani Taliban ambushed and killed at least 12 soldiers in northwest Pakistan on Saturday, reported local government and security officials.

