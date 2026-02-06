LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Ocean Abyss Shocker: Bus-Sized Ghost Jellyfish Caught on Camera

Ocean Abyss Shocker: Bus-Sized Ghost Jellyfish Caught on Camera

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 14:06 IST | Updated: Feb 06, 2026, 14:06 IST
Ocean Abyss Shocker: Bus-Sized Ghost Jellyfish Caught on Camera
A colossal phantom jellyfish, stretching as long as a school bus, has been captured on video lurking 250 meters deep off Argentina's coast.

Trending Topics

trending videos