/Norway Qualifies for World Cup First Time Since 1998, Haaland Scores Winner

Edited By WION Video Desk
Published: Nov 17, 2025, 18:08 IST | Updated: Nov 17, 2025, 18:08 IST
Norway has qualified for the FIFA World Cup for the first time since 1998, thanks to a crucial goal from Erling Haaland in the 79th minute, securing a 3-1 victory for the visitors.

