/N Korea's new missile factory undergoes Kim Jong Un's inspection, ahead of China visit

Published: Sep 01, 2025, 22:44 IST | Updated: Sep 01, 2025, 22:44 IST
North Korean leader Kim Jong Un visited a newly inaugurated missile production line featuring advanced automation systems, as he prepares for a rare diplomatic trip to China. The inspection, aimed at accelerating mass missile production, underscores Pyongyang’s push for military readiness. It comes just before Kim attends a major military parade in Beijing with Xi Jinping and Vladimir Putin, signaling a strengthening of strategic ties.