/Musk Warns of US Bankruptcy Without AI

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 09, 2026, 10:36 IST | Updated: Feb 09, 2026, 10:36 IST
The world's richest man, Elon Musk, has issued a stark warning on America's growing debt burden, saying the country faces financial collapse without a major boost to economic growth.

