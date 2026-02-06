LOGIN
Morocco Flood Crisis: 143K Evacuated in Larache Deluge

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 12:36 IST | Updated: Feb 06, 2026, 12:36 IST
Morocco faces catastrophic flooding from Storm Leonardo, forcing the evacuation of 143,000 people mainly in Larache Province's Ksar El Kebir as the Loukkos River overflows.

