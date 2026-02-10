LOGIN
Morocco Evacuates 150,000 People From Floor-Risk Areas

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 21:21 IST | Updated: Feb 10, 2026, 21:21 IST
More than 150,000 people in northern Morocco have been evacuated. The country has been rocked by a series of violent storms, which come after the country struggled with 7 consecutive years of drought.

