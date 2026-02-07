LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /MCC Lamination Rule: Kashmir Willow's Big Break?

MCC Lamination Rule: Kashmir Willow's Big Break?

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 07, 2026, 13:06 IST | Updated: Feb 07, 2026, 13:06 IST
MCC Lamination Rule: Kashmir Willow's Big Break?
The MCC's new cricket laws legalizing laminated bats could revive Kashmir willow makers by letting them produce competitive Type D bats without full English willow costs.

Trending Topics

trending videos