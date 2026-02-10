/Man Nabbed Smuggling Rhino Horn in Meat

LOGIN
Published: Feb 10, 2026, 18:51 IST | Updated: Feb 10, 2026, 18:51 IST
Thai authorities arrested a Vietnamese man at Bangkok airport on February 9, 2026, for smuggling six pieces of rhino horn hidden inside 12kg of unidentified meat.

