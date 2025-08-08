LOGIN
Edited By WION Video Desk
Published: Aug 08, 2025, 20:29 IST | Updated: Aug 08, 2025, 20:29 IST
Los Angeles: Gifford Fire Erupts in Los Angeles | Massive Smoke Blankets California
Massive flames from the Gifford Fire erupted in Los Angeles, sending thick clouds of smoke across California. Thousands are under evacuation orders as firefighters battle the fast-spreading blaze.

