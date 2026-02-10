LOGIN
Lebanon: 15 Killed, 8 Rescued in Tripoli Rubble

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 16:06 IST | Updated: Feb 10, 2026, 16:06 IST
A building collapse in Lebanon's Tripoli on February 8, 2026, killed 15 people, with eight rescued from the rubble amid ongoing searches.

