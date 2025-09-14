LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Lashkar-e-Taiba rebuilding headquarters after Indian Air Force strike during Operation Sindoor

Lashkar-e-Taiba rebuilding headquarters after Indian Air Force strike during Operation Sindoor

Edited By WION Video Desk
Published: Sep 14, 2025, 08:51 IST | Updated: Sep 14, 2025, 08:51 IST
Lashkar-e-Taiba rebuilding headquarters after Indian Air Force strike during Operation Sindoor
Lashkar-e-Taiba has begun reconstruction of its HQ, demolished by the IAF, with government funding, aiming to complete it by February 2026.

Trending Topics

trending videos