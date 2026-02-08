LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Kremlin Regrets End of Nuclear Weapons Treaty With US

Kremlin Regrets End of Nuclear Weapons Treaty With US

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 08, 2026, 22:06 IST | Updated: Feb 08, 2026, 22:06 IST
Kremlin Regrets End of Nuclear Weapons Treaty With US
The Kremlin on Thursday (February 5, 2026) said it regretted the end of the last treaty governing the nuclear arsenals of Russia and the United States and called it a negative step.

Trending Topics

trending videos