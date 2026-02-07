LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Kites Conquer Lahore Skies: Basant Roars Back After Ban

Kites Conquer Lahore Skies: Basant Roars Back After Ban

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 07, 2026, 09:51 IST | Updated: Feb 07, 2026, 09:51 IST
Kites Conquer Lahore Skies: Basant Roars Back After Ban
Lahore's skies burst with colorful kites as the Basant festival makes a vibrant comeback after an 18-year ban lifted by Punjab CM Maryam Nawaz, running February 6-8, 2026, under strict safety rules.

Trending Topics

trending videos