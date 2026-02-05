LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Karnataka Chaos: BJP Demands Timmapur Resignation in ₹6K Cr Scam

Karnataka Chaos: BJP Demands Timmapur Resignation in ₹6K Cr Scam

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 05, 2026, 17:51 IST | Updated: Feb 05, 2026, 17:51 IST
Karnataka Chaos: BJP Demands Timmapur Resignation in ₹6K Cr Scam
Karnataka politics erupts in chaos as BJP and JD(S) demand Excise Minister R.B. Timmapur's resignation over an alleged ₹6,000 crore liquor scam involving bribes for licenses and transfers.

Trending Topics

trending videos