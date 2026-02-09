LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Japan's PM Sanae Takaichi Returns to Power  With a Massive Mandate

Japan's PM Sanae Takaichi Returns to Power  With a Massive Mandate

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 09, 2026, 21:06 IST | Updated: Feb 09, 2026, 21:06 IST
Japan's PM Sanae Takaichi Returns to Power  With a Massive Mandate
Sanae Takaichi serves as Japan's Prime Minister, having led the Liberal Democratic Party (LDP) to a historic supermajority victory in the February 8, 2026, snap election with 316 lower house seats.

Trending Topics

trending videos