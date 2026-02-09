LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Japan Real Wages Tumble 4th Year Amid Inflation Surge

Japan Real Wages Tumble 4th Year Amid Inflation Surge

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 09, 2026, 18:06 IST | Updated: Feb 09, 2026, 18:06 IST
Japan Real Wages Tumble 4th Year Amid Inflation Surge
Japan's real wages declined for the fourth consecutive year in 2025, falling 1.3% overall as persistent inflation outpaced modest nominal pay gains, eroding household purchasing power.

Trending Topics

trending videos