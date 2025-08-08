/Israeli PM says a peaceful civilian administration will be established in Gaza

LOGIN
Edited By WION Video Desk
Published: Aug 08, 2025, 23:29 IST | Updated: Aug 08, 2025, 23:29 IST
Videos Aug 08, 2025, 23:29 IST

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Friday that Israel’s goal is not to occupy Gaza but to “free" it from Hamas and support the creation of a peaceful civilian government.

