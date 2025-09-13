LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Israel-Qatar tensions: President Trump meets Qatari Prime Minister

Israel-Qatar tensions: President Trump meets Qatari Prime Minister

Edited By WION Video Desk
Published: Sep 13, 2025, 11:21 IST | Updated: Sep 13, 2025, 11:21 IST
Israel-Qatar tensions: President Trump meets Qatari Prime Minister
US President Donald Trump held dinner with the Qatari prime minister in New York on Friday, days after US ally Israel attacked Hamas leaders in Doha.

Trending Topics

trending videos