Israel Approves 19 New West Bank Settlements Amid Controversy

Edited By WION Video Desk
Published: Dec 22, 2025, 08:49 IST | Updated: Dec 22, 2025, 08:49 IST
Israel has approved 19 new settlements in the West Bank, escalating tensions in the region. The move draws international criticism as the settlements are considered illegal under international law.

