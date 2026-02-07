LOGIN
ISIS Mosque Bloodbath: 31 Dead in Pakistan Capital Blast

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 07, 2026, 10:06 IST | Updated: Feb 07, 2026, 10:06 IST
ISIS has claimed responsibility for a suicide bombing at a Shiite mosque in Islamabad's Tarlai Kalan area on February 6, 2026, killing 31 during Friday prayers.

