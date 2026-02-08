LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Iran-US Tensions: US Signals Persistent Threat of Military Action

Iran-US Tensions: US Signals Persistent Threat of Military Action

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 08, 2026, 16:36 IST | Updated: Feb 08, 2026, 16:36 IST
Iran-US Tensions: US Signals Persistent Threat of Military Action
U.S. President Donald Trump says Iran desperately wants to make a deal with Washington, however Iran says it won't negotiate on its missile program, and warns that U.S. bases are still on its target.

Trending Topics

trending videos