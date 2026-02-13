LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Iran-US Tensions: Report: US Deploying Second Aircraft Carrier to Persian Gulf

Iran-US Tensions: Report: US Deploying Second Aircraft Carrier to Persian Gulf

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 13, 2026, 19:45 IST | Updated: Feb 13, 2026, 19:45 IST
Iran-US Tensions: Report: US Deploying Second Aircraft Carrier to Persian Gulf
According to reports, the United States is deploying a second aircraft carrier to the Persian Gulf amid escalating tensions in West Asia and concerns over Iran’s regional activities.

Trending Topics

trending videos