Iran-US Tensions: Iran FM Araghchi Says Tehran Would Target US Base If Attacked

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 08, 2026, 20:36 IST | Updated: Feb 08, 2026, 20:36 IST
U.S. President Donald Trump says Iran desperately wants to make a deal with Washington, however Iran says it won't negotiate on its missile program, and warns that U.S. bases are still on its target.

