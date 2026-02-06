Live TV
Iran-U.S. Talks Kick Off in Oman, Trump Monitors Oman Talks Amid Armada Threats
Iran-U.S. Talks Kick Off in Oman, Trump Monitors Oman Talks Amid Armada Threats
Edited By
WION Video Desk
Published:
Feb 06, 2026, 08:51 IST
| Updated:
Feb 06, 2026, 08:51 IST
President Trump adopts a wait-and-watch stance as top US envoy Steve Witkoff meets Iranian FM Abbas Araghchi in Oman for pivotal nuclear talks.
