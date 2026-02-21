LOGIN
Iran Tests Missile From Shahid Sayyad Shirazi Warship

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 21, 2026, 19:00 IST | Updated: Feb 21, 2026, 19:00 IST
Iran has reportedly tested a missile launch from its advanced warship, the Shahid Sayyad Shirazi, signalling a boost to its naval strike and air defence capabilities.

