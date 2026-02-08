LOGIN
Edited By WION Video Desk
Published: Feb 08, 2026, 09:06 IST | Updated: Feb 08, 2026, 09:06 IST
Indian Students Hurt in Ufa Rampage Amid Russia-Ukraine Tensions
Four Indian medical students were injured, alongside two police officers, in a brutal knife attack by a 15-year-old suspect at Bashkortostan State Medical University's hostel in Ufa, Russia.

