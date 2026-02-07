LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /India-U.S. Trade Pact: Russian Oil Out, Tariffs Slashed to 18%

India-U.S. Trade Pact: Russian Oil Out, Tariffs Slashed to 18%

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 07, 2026, 08:51 IST | Updated: Feb 07, 2026, 08:51 IST
India-U.S. Trade Pact: Russian Oil Out, Tariffs Slashed to 18%
India and the US have unveiled an interim trade framework centered on Russian oil curbs, slashing punitive tariffs, with a full bilateral deal eyed by March 2026.

Trending Topics

trending videos