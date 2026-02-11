LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /India's Textile Edge Slips on US-Bangladesh Tariff Pact

India's Textile Edge Slips on US-Bangladesh Tariff Pact

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 11, 2026, 16:36 IST | Updated: Feb 11, 2026, 16:36 IST
India's Textile Edge Slips on US-Bangladesh Tariff Pact
The recent US-Bangladesh trade agreement grants zero reciprocal tariffs on Bangladeshi textiles made with US cotton, halving India's prior 2% tariff edge (now 18% vs. Bangladesh's 19% reduced rate).

Trending Topics

trending videos