ICC T20 World Cup: Shepherd's Hat-Trick Powers WI to 35-Run WC Rout

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 08, 2026, 09:51 IST | Updated: Feb 08, 2026, 09:51 IST
West Indies launched their T20 World Cup campaign with a commanding 35-run victory over Scotland at Eden Gardens, highlighted by Romario Shepherd's sensational hat-trick.

