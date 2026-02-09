LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /ICC Slams Door on PCB Demands Over IND-PAK Clash

ICC Slams Door on PCB Demands Over IND-PAK Clash

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 09, 2026, 21:06 IST | Updated: Feb 09, 2026, 21:06 IST
ICC Slams Door on PCB Demands Over IND-PAK Clash
The ICC has rejected Pakistan Cricket Board's demands related to the India-Pakistan T20 World Cup 2026 match, stating PCB lacks grounds to impose conditions amid boycott threats.

Trending Topics

trending videos