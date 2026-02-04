LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Ghaziabad: Three Minor Sisters Died After Reportedly Jumping to Death

Ghaziabad: Three Minor Sisters Died After Reportedly Jumping to Death

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 04, 2026, 22:36 IST | Updated: Feb 04, 2026, 22:36 IST
Ghaziabad: Three Minor Sisters Died After Reportedly Jumping to Death
Around 2.15 am early Wednesday, three sisters jumped from their ninth-floor apartment in Uttar Pradesh's Ghaziabad, after leaving a handwritten note that said, "Sorry, Papa".

Trending Topics

trending videos