LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Gen Z Trails Parents in IQ for First Time, Study Shows

Gen Z Trails Parents in IQ for First Time, Study Shows

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 04, 2026, 14:06 IST | Updated: Feb 04, 2026, 14:06 IST
Gen Z Trails Parents in IQ for First Time, Study Shows
Gen Z trails its parents on IQ for the first time in modern history, with studies showing drops in cognitive skills among older teens linked to screen time and education shifts.

Trending Topics

trending videos