Drinking 2-3 Cups of Coffee a Day Tied to Lower Dementia Risk

Published: Feb 11, 2026, 08:06 IST | Updated: Feb 11, 2026, 08:06 IST
A new study found that drinking two to three cups of coffee a day, or one to two cups of tea, reduced dementia risk, slowed cognitive decline, and preserved brain function.

